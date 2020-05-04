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Українці відкладають купівлю
квартир: чи буде бум після...

Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:02

Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після...

Пропонуємо до обговорення:
Ось уже майже два місяці Україна сидить на карантині.

Дивися повний текст Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:03

Ага, будет будет. Особенно после того как МВФ пошлет ЗЕ-команду куда подальше.
Такой бум будет, мало не покажется. Еще можно пару карантинов устроить, точно будет бум. Бум-бум.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 02:32

Это статья камлание, что бы люди услышали и купили у них квартирку пока они цену не начали скидывать ))
Что за лоховская заказушка?
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:47

Будет не бунт, а война, прям будут воевать за каждый квадратный метр. Люди за время карантина сколько зелёных нарисовали, боюсь жилья сколько не настроили.
vovan_62
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:41

Статья просто прекрасна своей глупостью. Особенно понравилось:"Эксперты отмечают, что после карантина у многих просто не останется денег на покупку квартир".
Лежали деньги на новую квартиру, но за два месяца карантина всё спустил в АТБ :D :mrgreen:
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:30

Буб-бум-бум, бум-бум - играла музыка в магнитоле. Другого бума мы не услышим.
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:11

Re: Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після.

После открытий нотариусов будет всплеск и бум. Но это пока не закончатся те кто хотел что то купить во время карантина, но не мог. А потом будет падение.
Так что не надо нам бум-бум.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:16

Идем вот по этой ссылке, и попадаем в соседнюю тему, расположенную прямо над этой: https://news.finance.ua/ru/news/-/47027 ... vye-sovety
И читаем, что: "В условиях жесткого карантина большинство опрошенных (57%) смогут финансово продержаться не более четырех недель". Теперь вопрос. Сколько времени прошло с начала карантина? Какие нафиг квартиры??? Скоро люди голодать начнут, а количество зараженных с каждым днём только растет. Сегодня в Харькове был абсолютный рекорд по максимальному количеству новых заражений за сутки с самого начала карантина. И всё самое страшное ещё впереди, судя по толпам людей без масок целыми днями шатающимися от безделья по улицам и магазинам. И без работы все будут сидеть минимум до осени, а то дольше. Если верить ученым, то потом будет вторая волна модифицированного вируса, и всё опять закроют до зимы, если конечно открыть успеют.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 02:13

Forum Абсолютно верно! У меня жена (мы с ней живем порознь, но в хороших отношениях) целыми днями шарахается с внучком от безделья по самым злачным местам - базары, супермаркеты итд. Но в то же время мечтает выйти на работу. Говорю ей - ты или крестик сними, или штаны надень. Чем больше людей будут нарушать карантин, тем он дольше продлится. Но баба, которая свято верит д е б и л и зору, это не понимает. Хотя даже по зомбоящику ее сотни людей убеждают - сиди дома. И сколько у нас миллионов таких упоротых? Думаю, пока они не вымрут (предварительно заразив невинных детей и просто прохожих), эпидемия не закончится :(.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 03:15

Половина страны сидит вообще без денег, перебиваясь на самом необходимом от зарплаты к зарплате. Еще у четверти сбережений лишь на черный день, который уже как бы наступил. Половина оставшихся, видя как загибается бизнес и уходит ниже плинтуса рынок труда, скорее придержит заначку. Так что сказки о буме в недвиге останутся лишь сказками.
phantom_systems
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