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Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 тра, 2020 07:55
Нелепая, бессмысленная, нелогичная и иррациональная заказуха для умственно отсталых!
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Hayter
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