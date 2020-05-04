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Українці відкладають купівлю
квартир: чи буде бум після...

Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 07:55

Нелепая, бессмысленная, нелогичная и иррациональная заказуха для умственно отсталых!
Hayter
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 08:32

По свіжим даним ринкових експертів нерухомість просяде в ціні від 25 до 30% !

треба тримати гороші а потім купити не одну а зразу дві бетонки! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:33

Re: Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після.

Карантин показав, що багато хто може відразу залишитися без роботи і засобів до існування, тому інші джерела доходу стали особливо затребуваними.
а арендаторы (по этой логике) не могут остаться без работы и средств к существованию поэтому
Кількість людей, які купують квартиру для себе, скоротиться з 45% до 30% в загальній структурі


“Значну частину своїх заощаджень населення витратить під час перебування на карантині на споживчі товари. Тому люди в більшості залишаться без грошей на купівлю нерухомості.
этож как шикарно надо жить чтобы за 2-4 месяца потратить 30+к$ во время карантина и остаться без закоплений на недвижимость?!

авторы причины путают со следствием в итоге теряется смысл. Единственная мотивация купить инвестиционную квартиру в Киеве это вера что в ближайшем будущем всё наладится, из европ вернутся понаехи и разберут квартиры как горячие пирожки.

Кто интересуется будущим столичного рынка недвижимости рекомендую посмотреть на ситуацию в Ирпене, тысячи непроданных квартир с документами и чем угодно рядом парки, лес, озера, внутри панорамное остекление, к некоторым квартирам мансарды дают в подарок, но... покупателей нет. И арендаторов нет, новую с ремонтом, мебелью и техникой квартиру сложно сдать за 4500-5000 грн. Причина банальна в 10 км отКиева уже нет спроса. Похожая ситуация ждёт и столицу в ближайшие годы.

Почему Ирпень показателен? Цена м2 в Ирпене на 30% ниже киевской и у кого не хватало 10-30к$ (в зависимости от аппетитов) на квартиру в Киеве могли купить новострой в ближайшем пригороде с новыми дорогами, парками, красивым центром, набережной и сосновым лесом. Но количество покупателей полностью иссякло. Тут 2 варианта: либо покупатели разбогатели и теперь интересуются исключительно Киевской недвижимостью в хороших районах (птамуш доказано, у Троещины перед Ирпенем ноль преимуществ, разве что прописка киевская) либо денег даже на недвижимость в Ирпене (Софиевской, Петропавловской, Святопетровском и других пригородах) уже нет. Потенциально это значит что и на киевский бетон их тоже скоро не будет а количество недостроенных объектов вырастет.
vitaliian
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