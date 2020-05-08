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Що дала Україні зона вільної
торгівлі з ЄС за чотири...

Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:29

Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...

Пропонуємо до обговорення:
А в наступному році сторони домовилися відновити угоду

Дивися повний текст Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири роки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:30

С каждым годом разрыв увеличивается, что в конечном итоге приведет к полному развалу экономики, девальвации и безработице. Хотелось бы верить, что данные с другими странами мира будут в нашу пользу.
777serg87
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:42

Доскакались.
Дают все подряд. Не успеваем наклоняться и брать.
p_a_l
 
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