А в наступному році сторони домовилися відновити угоду
Дивися повний текст Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири роки (інфографіка).
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:29
Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири роки (інфографіка).
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:30
С каждым годом разрыв увеличивается, что в конечном итоге приведет к полному развалу экономики, девальвации и безработице. Хотелось бы верить, что данные с другими странами мира будут в нашу пользу.
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