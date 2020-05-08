А в наступному році сторони домовилися відновити угоду
Дивися повний текст Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири роки (інфографіка).
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:29
Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири роки (інфографіка).
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:30
С каждым годом разрыв увеличивается, что в конечном итоге приведет к полному развалу экономики, девальвации и безработице. Хотелось бы верить, что данные с другими странами мира будут в нашу пользу.
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:59
зона свободной торговли полностью свободна только для ЕС, а для Украины уж слишком много ограничений...
Додано: Суб 09 тра, 2020 01:02
Неплохо было бы привести инфу, сколько Украина потеряла экспорта в РФ, чтобы знать - а стоило ли вообще подписывать эту ассоциацию на этих условиях или нужно было не спешить и выторгововать более выгодные и не портить отношения с РФ дабы им не хотелось отжимать Крым из-за базы в Севастополе?
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Додано: Суб 09 тра, 2020 08:09
Ватники в своем репертуаре Уже забыли , что роспотребнадзор запрещал то то, то то. Единственное преимущество рашки было в том, что туда можно было сбывать всякое дерьмище, ничего не модернизируя и не улучшая качество
Додано: Суб 09 тра, 2020 08:18
Если в других странах собственники вкладывают деньги чтоб увеличить эффектность, то у нас только клянчат дотации, ничего при этом не меняя. Будет нечего жрать, люди поумнеют и вместо Ахметовых, Фиртешей, Новинских, Пинчуков, Костюков и т.д придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.
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