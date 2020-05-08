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Що дала Україні зона вільної
торгівлі з ЄС за чотири...

Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:29

Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...

Пропонуємо до обговорення:
А в наступному році сторони домовилися відновити угоду

Дивися повний текст Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири роки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:30

С каждым годом разрыв увеличивается, что в конечном итоге приведет к полному развалу экономики, девальвации и безработице. Хотелось бы верить, что данные с другими странами мира будут в нашу пользу.
777serg87
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:42

Доскакались.
Дают все подряд. Не успеваем наклоняться и брать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:59

зона свободной торговли полностью свободна только для ЕС, а для Украины уж слишком много ограничений...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 01:02

Неплохо было бы привести инфу, сколько Украина потеряла экспорта в РФ, чтобы знать - а стоило ли вообще подписывать эту ассоциацию на этих условиях или нужно было не спешить и выторгововать более выгодные и не портить отношения с РФ дабы им не хотелось отжимать Крым из-за базы в Севастополе?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 08:09

  RomanTik написав:Неплохо было бы привести инфу, сколько Украина потеряла экспорта в РФ, чтобы знать - а стоило ли вообще подписывать эту ассоциацию на этих условиях или нужно было не спешить и выторгововать более выгодные и не портить отношения с РФ дабы им не хотелось отжимать Крым из-за базы в Севастополе?

Ватники в своем репертуаре :mrgreen: Уже забыли , что роспотребнадзор запрещал то то, то то. Единственное преимущество рашки было в том, что туда можно было сбывать всякое дерьмище, ничего не модернизируя и не улучшая качество :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 08:18

  777serg87 написав:С каждым годом разрыв увеличивается, что в конечном итоге приведет к полному развалу экономики, девальвации и безработице. Хотелось бы верить, что данные с другими странами мира будут в нашу пользу.

Если в других странах собственники вкладывают деньги чтоб увеличить эффектность, то у нас только клянчат дотации, ничего при этом не меняя. Будет нечего жрать, люди поумнеют и вместо Ахметовых, Фиртешей, Новинских, Пинчуков, Костюков и т.д придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.
ssnet
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.. с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью... - чисто по ржать.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:44

  RomanTik написав:Неплохо было бы привести инфу, сколько Украина потеряла экспорта в РФ, чтобы знать - а стоило ли вообще подписывать эту ассоциацию на этих условиях или нужно было не спешить и выторгововать более выгодные и не портить отношения с РФ дабы им не хотелось отжимать Крым из-за базы в Севастополе?

Сырная война, газовая война, шоколадная война, вагоны, трубы итд...рашка уже давно не хотела с нами по честному торговать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:01

  ssnet написав:Единственное преимущество рашки было в том, что туда можно было сбывать всякое дерьмище, ничего не модернизируя и не улучшая качество :mrgreen:

Вы хотите сказать что с кастрацией у нас качество улучшилось?
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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