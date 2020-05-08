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Що дала Україні зона вільної
торгівлі з ЄС за чотири...

Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:02

Ой как подгорело то у "патриотов" ))). А цифры привести слабо? Да и о "честности" западных партнеров - сказки то не рассказывайте. Тоже достаточно примеров - если что-то не нравится, то сразу санкции. Как США с фольксвагеном и HUAWEI.
зы. Всех адекватных с юбилеем праздника Великой Победы!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:04

  ssnet написав:придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.

Они оказались умнее. Зачем приходить если можно заказать рабочую силу.
Когда раб сила зарабатывает в Украине то она тратит деньги в Украине. А если зарабатывает за бугром, то часть денег тратится за бугром.
Могут прийти чтобы под еще большим углом поставить всех раком. Что мы все сейчас и наблюдаем.

Банальный пример. Работодатель уговаривает найманьця перевезти всю свою семью в Польшу.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:54

  RomanTik написав:Неплохо было бы привести инфу, сколько Украина потеряла экспорта в РФ, чтобы знать - а стоило ли вообще подписывать эту ассоциацию на этих условиях или нужно было не спешить и выторгововать более выгодные и не портить отношения с РФ дабы им не хотелось отжимать Крым из-за базы в Севастополе?

Поддерживаю. Желательно было бы привести в разрезе конкретных групп товаров увеличение экспорта/импорта ЕС, и в таком же разрезе падение по России, Казахстану....
А патриоты действительно .... забеспокоились)))
Всех с 9 мая, С Великой победой наших народов над нацизмом!
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:01

  ssnet написав:Если в других странах собственники вкладывают деньги чтоб увеличить эффектность, то у нас только клянчат дотации, ничего при этом не меняя. Будет нечего жрать, люди поумнеют и вместо Ахметовых, Фиртешей, Новинских, Пинчуков, Костюков и т.д придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.


Давайте помнить, что это - профильный форум по экономике/финансам :) И что международные корпорации придут только в том случае, если это обеспечит им прибыль. Рассказы про то, что это будет сделано из альтруизма, чтобы помочь и поддержать ... давайте оставим это для агитататоров.
И, да, международные корпорации будут заботиться, в первую очередь, о своей прибыли, а потом уже - обо всем остальном. И если у них будет воможность получить дотации, они ею воспользуются. В этом у них нет отличий от компаний тех владельцев, которых вы перечислили вышею
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:44

  PasserBy написав:
  ssnet написав:Если в других странах собственники вкладывают деньги чтоб увеличить эффектность, то у нас только клянчат дотации, ничего при этом не меняя. Будет нечего жрать, люди поумнеют и вместо Ахметовых, Фиртешей, Новинских, Пинчуков, Костюков и т.д придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.


Давайте помнить, что это - профильный форум по экономике/финансам :) И что международные корпорации придут только в том случае, если это обеспечит им прибыль. Рассказы про то, что это будет сделано из альтруизма, чтобы помочь и поддержать ... давайте оставим это для агитататоров.
И, да, международные корпорации будут заботиться, в первую очередь, о своей прибыли, а потом уже - обо всем остальном. И если у них будет воможность получить дотации, они ею воспользуются. В этом у них нет отличий от компаний тех владельцев, которых вы перечислили вышею


Любой здравомыслящий человек прекрасно понимает,что у бизнеса,а тем более крупного,все разговоры о солидарности,заботе и поддержке партнеров в странах третьего мира это пустая болтовня,есть только одна цель и она уж никак не направлена на улучшение благосостояния туземцев,а тем главное погромче кричать что "збдобулы", вот только никто из них толком не может обьяснить что именно :)

С Днем Победы!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:08

  RomanTik написав:Неплохо было бы привести инфу, сколько Украина потеряла экспорта в РФ, чтобы знать - а стоило ли вообще подписывать эту ассоциацию на этих условиях или нужно было не спешить и выторгововать более выгодные и не портить отношения с РФ дабы им не хотелось отжимать Крым из-за базы в Севастополе?

А чо так опущенно "дабы им не хотелось отжимать"?
У такого терпіли як ти гріх щось не відтяпать.
А що ми там втратили в експорті в РФ надолужимо на інших ринках.
З нормальним урядом введуться дзеркальні пошліни проти РФ і вона сама приповзе благати про відкриття ринків.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:15

  p_a_l написав:
  ssnet написав:придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.

Они оказались умнее. Зачем приходить если можно заказать рабочую силу.
Когда раб сила зарабатывает в Украине то она тратит деньги в Украине. А если зарабатывает за бугром, то часть денег тратится за бугром.
Могут прийти чтобы под еще большим углом поставить всех раком. Что мы все сейчас и наблюдаем.

Банальный пример. Работодатель уговаривает найманьця перевезти всю свою семью в Польшу.

Правильно роблять. Бо заходити в цей бантустан який однією ногою вже у мордовії - це прирекати приватний капітал на розграбунок а-ля донбас.
Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:44

  silver_arrow_ua написав:Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.


Вы и в самом деле верите, что политические хотелки аборигенов сильно учитываются при выборе? Или это троллинг такой?
В столь нелюбимые вами Россию и Китай инвестируют куда больше, чем в украинские заводы.
Объем внутреннего рынка, маржа и срок окупаемости перевешивает любые идеологические жупелы.
PasserBy
 
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  #<12
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