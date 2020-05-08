Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...

Додано: Суб 09 тра, 2020 18:01

ssnet написав: Если в других странах собственники вкладывают деньги чтоб увеличить эффектность, то у нас только клянчат дотации, ничего при этом не меняя. Будет нечего жрать, люди поумнеют и вместо Ахметовых, Фиртешей, Новинских, Пинчуков, Костюков и т.д придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью. Если в других странах собственники вкладывают деньги чтоб увеличить эффектность, то у нас только клянчат дотации, ничего при этом не меняя. Будет нечего жрать, люди поумнеют и вместо Ахметовых, Фиртешей, Новинских, Пинчуков, Костюков и т.д придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.

Давайте помнить, что это - профильный форум по экономике/финансамИ что международные корпорации придут только в том случае, если это обеспечит им прибыль. Рассказы про то, что это будет сделано из альтруизма, чтобы помочь и поддержать ... давайте оставим это для агитататоров.И, да, международные корпорации будут заботиться, в первую очередь, о своей прибыли, а потом уже - обо всем остальном. И если у них будет воможность получить дотации, они ею воспользуются. В этом у них нет отличий от компаний тех владельцев, которых вы перечислили вышею