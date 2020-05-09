Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...

p_a_l написав:
Они оказались умнее. Зачем приходить если можно заказать рабочую силу.
Когда раб сила зарабатывает в Украине то она тратит деньги в Украине. А если зарабатывает за бугром, то часть денег тратится за бугром.
Могут прийти чтобы под еще большим углом поставить всех раком. Что мы все сейчас и наблюдаем.
Банальный пример. Работодатель уговаривает найманьця перевезти всю свою семью в Польшу.
Правильно роблять. Бо заходити в цей бантустан який однією ногою вже у мордовії - це прирекати приватний капітал на розграбунок а-ля донбас.
Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.