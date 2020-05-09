Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...
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ssnet написав:придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.
Они оказались умнее. Зачем приходить если можно заказать рабочую силу. Когда раб сила зарабатывает в Украине то она тратит деньги в Украине. А если зарабатывает за бугром, то часть денег тратится за бугром. Могут прийти чтобы под еще большим углом поставить всех раком. Что мы все сейчас и наблюдаем.
Банальный пример. Работодатель уговаривает найманьця перевезти всю свою семью в Польшу.
Правильно роблять. Бо заходити в цей бантустан який однією ногою вже у мордовії - це прирекати приватний капітал на розграбунок а-ля донбас. Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.
silver_arrow_ua написав:Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.
Вы и в самом деле верите, что политические хотелки аборигенов сильно учитываются при выборе? Или это троллинг такой? В столь нелюбимые вами Россию и Китай инвестируют куда больше, чем в украинские заводы. Объем внутреннего рынка, маржа и срок окупаемости перевешивает любые идеологические жупелы.
silver_arrow_ua, почему так - чем упоротее человек, тем он более по хамски себя ведет? Да и Крым отжали вроде как не только у меня, а у всей страны (а если по вашему это не отжали - то откуда столько попаболи в сми и у подобных вам упорантов).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
silver_arrow_ua написав:Правильно роблять. Бо заходити в цей бантустан який однією ногою вже у мордовії - це прирекати приватний капітал на розграбунок а-ля донбас. Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.
Одни пишут, что у нас колониальная администрация от МВФ, вот тут интересная точка зрения, что у нас колониальная администрация в бандустане от Мордовии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
RomanTik написав:Неплохо было бы привести инфу, сколько Украина потеряла экспорта в РФ, чтобы знать - а стоило ли вообще подписывать эту ассоциацию на этих условиях или нужно было не спешить и выторгововать более выгодные и не портить отношения с РФ дабы им не хотелось отжимать Крым из-за базы в Севастополе?
А чо так опущенно "дабы им не хотелось отжимать"? У такого терпіли як ти гріх щось не відтяпать. А що ми там втратили в експорті в РФ надолужимо на інших ринках. З нормальним урядом введуться дзеркальні пошліни проти РФ і вона сама приповзе благати про відкриття ринків.
Если допустить на секундочку, что вы в чем то правы.....))) то хотелось бы знать "нормальный" уряд когда предполагается??? Может проще всего инопланетян попросить о помощи??? Это более вероятное событие - мне так кажется.