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Туризм під водою: створено
перший місткий підводний...

Туризм під водою: створено перший місткий підводний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 06:34

Туризм під водою: створено перший місткий підводний...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Triton - найбільше ім'я в створенні обладнання для підводних занурень і глибоководних досліджень.

Дивися повний текст Туризм під водою: створено перший місткий підводний човен (фото).
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