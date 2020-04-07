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Туризм під водою: створено перший місткий підводний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 тра, 2020 06:34
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Triton - найбільше ім'я в створенні обладнання для підводних занурень і глибоководних досліджень.
Дивися повний текст Туризм під водою: створено перший місткий підводний човен (фото)
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