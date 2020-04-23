Про це в Facebook повідомив міністр юстиції України Денис малюська.
Дивися повний текст Держава не стягує гроші з ПриватБанку, а виконує рішення суду - Малюська.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 07:48
Держава не стягує гроші з ПриватБанку, а виконує рішення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава не стягує гроші з ПриватБанку, а виконує рішення суду - Малюська.
Додано: Суб 09 тра, 2020 07:48
А не лучше ли взять за яйца бабу леру и спросить за все,что она тут натворила?
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