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Держава не стягує гроші з
ПриватБанку, а виконує рішення...

Держава не стягує гроші з ПриватБанку, а виконує рішення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 07:48

Держава не стягує гроші з ПриватБанку, а виконує рішення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook повідомив міністр юстиції України Денис малюська.

Дивися повний текст Держава не стягує гроші з ПриватБанку, а виконує рішення суду - Малюська.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 07:48

А не лучше ли взять за яйца бабу леру и спросить за все,что она тут натворила?
Tabak
 
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