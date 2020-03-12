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"Укрзалізниця" обмежила зарплату
членів правління до 47...

"Укрзалізниця" обмежила зарплату членів правління до 47...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:06

"Укрзалізниця" обмежила зарплату членів правління до 47...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в. о. глави «Укрзалізниці» Іван Юрик на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" обмежила зарплату членів правління до 47 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:06

Как на хронически убыточном предприятии можно назначать такие зарплаты.Почему государство должно датировать ленивых и бездарных?
sena_2008atp
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