Про це повідомив в. о. глави «Укрзалізниці» Іван Юрик на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" обмежила зарплату членів правління до 47 тисяч гривень.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 09:06
"Укрзалізниця" обмежила зарплату членів правління до 47...
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" обмежила зарплату членів правління до 47 тисяч гривень.
Додано: Суб 09 тра, 2020 09:06
Как на хронически убыточном предприятии можно назначать такие зарплаты.Почему государство должно датировать ленивых и бездарных?
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