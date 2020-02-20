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У Білорусі випустили електробус, запас ходу - 300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:29
Пропонуємо до обговорення:
У рух автобус приводять акумуляторні батареї з високою ємністю - 412 Ампер на годину - і тривалим терміном служби.
Дивися повний текст У Білорусі випустили електробус, запас ходу - 300 кілометрів (відео)
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Додано: Суб 09 тра, 2020 10:29
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