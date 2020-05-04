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Експерт пояснив, чому українська
картопля дорожча, ніж...

Експерт пояснив, чому українська картопля дорожча, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:39

Експерт пояснив, чому українська картопля дорожча, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Українську молоду картоплю на ринку продають дорожче за закордонну.

Дивися повний текст Експерт пояснив, чому українська картопля дорожча, ніж закордонна.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:39

Почему почему, потому, что земля у нас золотая. У нас, что не вырости потом цены никак не сложат. В Египте же не земля, а песок, там и картошка почти даром. Експерты, ***** не страдайте.
vovan_62
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:53

Наши перекупы и супермаркеты процветают от наценки, а не от оборота. При наценке меньше 200-300% никто и попу от кресла не оторвёт. Когда все кругом, и жук и жаба так славно зарабатывают на торговле, то просто глупо заниматься производством.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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