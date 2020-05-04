Експерт пояснив, чому українська картопля дорожча, ніж...

Додано: Суб 09 тра, 2020 10:53

Наши перекупы и супермаркеты процветают от наценки, а не от оборота. При наценке меньше 200-300% никто и попу от кресла не оторвёт. Когда все кругом, и жук и жаба так славно зарабатывают на торговле, то просто глупо заниматься производством.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.