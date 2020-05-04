Українську молоду картоплю на ринку продають дорожче за закордонну.
Дивися повний текст Експерт пояснив, чому українська картопля дорожча, ніж закордонна.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 10:39
Експерт пояснив, чому українська картопля дорожча, ніж...
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Дивися повний текст Експерт пояснив, чому українська картопля дорожча, ніж закордонна.
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:39
Почему почему, потому, что земля у нас золотая. У нас, что не вырости потом цены никак не сложат. В Египте же не земля, а песок, там и картошка почти даром. Експерты, ***** не страдайте.
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:53
Наши перекупы и супермаркеты процветают от наценки, а не от оборота. При наценке меньше 200-300% никто и попу от кресла не оторвёт. Когда все кругом, и жук и жаба так славно зарабатывают на торговле, то просто глупо заниматься производством.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:01
Если сдать в аренду египетским заробитчанам Алешковские пески, так они завалят Украину дешёвой картошкой и капустой.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:14
тоді його доведеться тримати в американських сховищах
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
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