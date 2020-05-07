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Експерти пояснили, чому зараз
варто скуповувати долари

Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30

Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари

Пропонуємо до обговорення:
А ще всі експерти кажуть, що наступного тижня краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.

Дивися повний текст Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30

Как Турцию с Египтом откроют,то наш народ покажет как у него денег не осталось.
Ratatui
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