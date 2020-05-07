А ще всі експерти кажуть, що наступного тижня краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.
Дивися повний текст Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30
Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари.
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30
Как Турцию с Египтом откроют,то наш народ покажет как у него денег не осталось.
|