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Експерти пояснили, чому зараз
варто скуповувати долари

Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30

Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари

Пропонуємо до обговорення:
А ще всі експерти кажуть, що наступного тижня краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.

Дивися повний текст Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30

Как Турцию с Египтом откроют,то наш народ покажет как у него денег не осталось.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:40

Оце держава, хто хоче той коментує, диванний експерт дає прогноз.
sv_sergey
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:52

Дурниці, але експерта не шкода, нехай собі скуповує :-)
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 01:04

Когда эксперты и Олег Пездин в том числе, массово рассказывают, что это дно - то скорее всего еще будет дно в подарок. Так же как нам рассказывали весной-летом того года "дно, дно, скорее торопитесь, завтра будет тока дорожать", приводя кучу "факторов" и причин, а можно было и подождать еще до полугода.
И вообще сейчас такое время, что возникает очень интересный вопрос, стоит ли вообще покупать конкретно тот доллар или даже эвро....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 03:59

  Ratatui написав:Как Турцию с Египтом откроют,то наш народ покажет как у него денег не осталось.

Зависит от того, насколько "плохо" у них по сравнению с нашим "плохо". Думаю, сейчас народ куда больше заинтересован свалить в ЕС, чем раньше.
phantom_systems
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