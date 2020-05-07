А ще всі експерти кажуть, що наступного тижня краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.
Дивися повний текст Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30
Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари
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Дивися повний текст Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари.
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30
Как Турцию с Египтом откроют,то наш народ покажет как у него денег не осталось.
Додано: Нед 10 тра, 2020 01:04
Когда эксперты и Олег Пездин в том числе, массово рассказывают, что это дно - то скорее всего еще будет дно в подарок. Так же как нам рассказывали весной-летом того года "дно, дно, скорее торопитесь, завтра будет тока дорожать", приводя кучу "факторов" и причин, а можно было и подождать еще до полугода.
И вообще сейчас такое время, что возникает очень интересный вопрос, стоит ли вообще покупать конкретно тот доллар или даже эвро....
Додано: Нед 10 тра, 2020 03:59
Додано: Нед 10 тра, 2020 11:43
Когда экономика заработает , как раз гривна нужна, для оборота....Откуда берутся такие эксперты...
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