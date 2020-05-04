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У квітні дві третини киян заплатили за опалення через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:03
Пропонуємо до обговорення:
В столиці частка платежів за тепло й гарячу воду через Інтернет зросла з 50% на початку березня до 65% за результатами квітня.
Дивися повний текст У квітні дві третини киян заплатили за опалення через онлайн-сервіси
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Додано: Суб 09 тра, 2020 12:03
як заощадити на комуналці? не платити:)
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