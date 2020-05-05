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В Італії створили вакцину від коронавірусу, - Mail Online
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:27
Пропонуємо до обговорення:
В Італії заявили про створення вакцини проти коронавируса, що дозволяє уникнути зараження. Про це повідомило видання Mail Online.
Дивися повний текст В Італії створили вакцину від коронавірусу, - Mail Online
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:28
И че до осени то тянуть? Осенью она как раз понадобится.
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Honey
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