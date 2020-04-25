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У Кабміні розповіли, за
рахунок чого реалізують...

У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:53

У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав під час наради.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують стимулювання малого бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:53

Малый бизнес уже понял, что он государству не нужен. Простимулируйте лучше свой анус.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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