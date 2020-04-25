Про це він сказав під час наради.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують стимулювання малого бізнесу.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:53
У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують стимулювання малого бізнесу.
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:53
Малый бизнес уже понял, что он государству не нужен. Простимулируйте лучше свой анус.
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