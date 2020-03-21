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Автобуси "Богдан" обладнають системою знезараження
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:57
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Богдан" подала заявку на отримання патенту про встановлення системи очищення і знезараження повітря і поверхонь салону. Аналогів подібної системи в Україні немає. Про це повідомляє Автопром.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:57
Неужели окна будут открываться?
Солнечного ультрафиолета мало?
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