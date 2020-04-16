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Вижити на карантині: фінансові поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 тра, 2020 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у дослідженні компанії «Градус».
Дивися повний текст Вижити на карантині: фінансові поради
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:49
А смысл такой жизни?
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Додано: Суб 09 тра, 2020 17:05
Смысл - всем намордники одеть и поставить в позу раба.
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