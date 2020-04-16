Про це йдеться у дослідженні компанії «Градус».
Дивися повний текст Вижити на карантині: фінансові поради.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 тра, 2020 15:49
Вижити на карантині: фінансові поради
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вижити на карантині: фінансові поради.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:38
Время, когда власть могла побороть короновирус закончилось.
Теперь вилка, если ослабить карантин(например запустив метро) вырастет количество заболевших, если не ослабить начнутся голодные бунты.
Посмотрите на три города Москву и Нью-Йорк, Ухань.
В первых двух метро работает и количество заболевших очень большое и не снижается , в Ухане же очень быстро все удалось погасить.
В чем причина?
В Ухане ввели жесткий карантин, закрыли город, закрыли метро, всех загнали по домам. В борьбе с коронавирусом не может быть полумер, они не работают.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:42
Ошибка нашей власти, как и в США, как и России - попробовать все сделать мягко, растянуть по времени. Это ошибочный путь.
Нужно было сразу ввести жесткие меры, они были бы кратковременными и действенными. Теперь уже просто решить проблему не получится.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:13
В Москве метро хоть и работает, но передвижение народа там весьма ограничено, действует достаточно жесткая система пропусков, даже на своем авто без них не поездишь, они подвязаны к камерам видеоконтроля и полицаи действуют весьма активно...вообще хоть у них и пятое в мире количество выявленных зараженных, но это при весьма приличном количестве тестируемых - 35 тыс./1 млн.,смертность очень низкая
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:21
Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|