Про це йдеться у дослідженні компанії «Градус».
Дивися повний текст Вижити на карантині: фінансові поради.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:49
Вижити на карантині: фінансові поради
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вижити на карантині: фінансові поради.
Додано: Суб 09 тра, 2020 16:31
Re: Вижити на карантині: фінансові поради
Чтоб в переходе не сидеть
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:42
Ошибка нашей власти, как и в США, как и России - попробовать все сделать мягко, растянуть по времени. Это ошибочный путь.
Нужно было сразу ввести жесткие меры, они были бы кратковременными и действенными. Теперь уже просто решить проблему не получится.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:13
В Москве метро хоть и работает, но передвижение народа там весьма ограничено, действует достаточно жесткая система пропусков, даже на своем авто без них не поездишь, они подвязаны к камерам видеоконтроля и полицаи действуют весьма активно...вообще хоть у них и пятое в мире количество выявленных зараженных, но это при весьма приличном количестве тестируемых - 35 тыс./1 млн.,смертность очень низкая
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:21
Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:51
antikkristall
Я слежу за ситуацией в Москве и Нью-Йорке, и в обоих этих городах ограничения это профанация.
Реальная ситуация с метро - это просто п**дец.
И не будет у них спада, пока они не остановят метро(а они не остановят).
По смертности, она ниже не из-за хорошей медицины, а скорее всего из-за прививок БЦЖ, которые создали иммунитет против вируса в РФ и у нас в Украине тоже(хоть в этом повезло).
Востаннє редагувалось hno3 в Суб 09 тра, 2020 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:59
Я согласен, но что было делать?
1)Если не пускать, то это был бы сильный(смертельный) удар по рейтингу.
2)Платить деньги и содержать людей на территории других стран тоже не в состоянии(нет денег)
3)Удержать "Вільних Людей" в карантинных лагерях власть тоже не смогла.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:53
Вирус будет с нами долго, и что сидеть годами без работы и денег. Мы так не протянем, это не выход. Меньше контактов, гигиена и нужно жить, а не закрыться в четырех стенах и ждать.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:20
Уже да.
Вопрос:
Успела ли власть подготовить медицинскую систему к пиковым нагрузкам?
Вот для примера видео как китайский доктор готовится к работе
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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