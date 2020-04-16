Вижити на карантині: фінансові поради

Додано: Суб 09 тра, 2020 18:42

Ошибка нашей власти, как и в США, как и России - попробовать все сделать мягко, растянуть по времени. Это ошибочный путь.



Нужно было сразу ввести жесткие меры, они были бы кратковременными и действенными. Теперь уже просто решить проблему не получится.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...