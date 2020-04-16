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Вижити на карантині:
фінансові поради

Вижити на карантині: фінансові поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:49

Вижити на карантині: фінансові поради

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у дослідженні компанії «Градус».

Дивися повний текст Вижити на карантині: фінансові поради.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:49

А смысл такой жизни?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:31

Re: Вижити на карантині: фінансові поради

Чтоб в переходе не сидеть
mperviy
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:42

Ошибка нашей власти, как и в США, как и России - попробовать все сделать мягко, растянуть по времени. Это ошибочный путь.

Нужно было сразу ввести жесткие меры, они были бы кратковременными и действенными. Теперь уже просто решить проблему не получится.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:13

  hno3 написав:Ошибка нашей власти, как и в США, как и России - попробовать все сделать мягко, растянуть по времени. Это ошибочный путь.

Нужно было сразу ввести жесткие меры, они были бы кратковременными и действенными. Теперь уже просто решить проблему не получится.


В Москве метро хоть и работает, но передвижение народа там весьма ограничено, действует достаточно жесткая система пропусков, даже на своем авто без них не поездишь, они подвязаны к камерам видеоконтроля и полицаи действуют весьма активно...вообще хоть у них и пятое в мире количество выявленных зараженных, но это при весьма приличном количестве тестируемых - 35 тыс./1 млн.,смертность очень низкая https://www.worldometers.info/coronavirus/
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:21

  hno3 написав:Ошибка нашей власти, как и в США, как и России - попробовать все сделать мягко, растянуть по времени. Это ошибочный путь.

Нужно было сразу ввести жесткие меры, они были бы кратковременными и действенными. Теперь уже просто решить проблему не получится.

Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:51

antikkristall
В Москве метро хоть и работает, но передвижение народа там весьма ограничено, действует достаточно жесткая система пропусков


Я слежу за ситуацией в Москве и Нью-Йорке, и в обоих этих городах ограничения это профанация.
Реальная ситуация с метро - это просто п**дец.
И не будет у них спада, пока они не остановят метро(а они не остановят).

По смертности, она ниже не из-за хорошей медицины, а скорее всего из-за прививок БЦЖ, которые создали иммунитет против вируса в РФ и у нас в Украине тоже(хоть в этом повезло).
Востаннє редагувалось hno3 в Суб 09 тра, 2020 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:59

  ruvex написав:Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира.


Я согласен, но что было делать?
1)Если не пускать, то это был бы сильный(смертельный) удар по рейтингу.
2)Платить деньги и содержать людей на территории других стран тоже не в состоянии(нет денег)
3)Удержать "Вільних Людей" в карантинных лагерях власть тоже не смогла.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:53

Вирус будет с нами долго, и что сидеть годами без работы и денег. Мы так не протянем, это не выход. Меньше контактов, гигиена и нужно жить, а не закрыться в четырех стенах и ждать.
inessabest25
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:20

  inessabest25 написав:Вирус будет с нами долго


Уже да.

Вопрос:
Успела ли власть подготовить медицинскую систему к пиковым нагрузкам?

Вот для примера видео как китайский доктор готовится к работе
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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