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Вижити на карантині:
фінансові поради

Вижити на карантині: фінансові поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:12

С работой из дома карантин - сплошная экономия!
Gastarbaiter
 
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