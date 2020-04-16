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Вижити на карантині:
фінансові поради

Вижити на карантині: фінансові поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:12

С работой из дома карантин - сплошная экономия!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:14

  Gastarbaiter написав:С работой из дома карантин - сплошная экономия!

как вы думаете какой процент работающих способно работать из дома? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:21

  hno3 написав:
  ruvex написав:Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира.


Я согласен, но что было делать?
1)Если не пускать, то это был бы сильный(смертельный) удар по рейтингу.
2)Платить деньги и содержать людей на территории других стран тоже не в состоянии(нет денег)
3)Удержать "Вільних Людей" в карантинных лагерях власть тоже не смогла.

Про рейтинг все зыбко, к тому же забрав миллион подвергнешь опасности 35-40 млн., здесь другое - просто обязали, а вот тут у нас с рейтингом, чтобы бодаться - беда.
Просто в качестве примера - у меня два соседа по подъезду один в штатах уже 27 лет живет, второй во Франции 6 лет, оба приехали отсиживаться здесь.
Опять двойные стандарты - одни ездили куда и как хотят, появляясь то на одной то на другой границе несмотря на "некий порядок, которому они обязались подчиняться", другие живущие здесь постоянно должны были сидеть на карантине, в некоторых областях жестком, без работы и думать - а что так можно было?
Это очередное разделение и дальше будет разъедать страну.
Второе - это бесконечный карантин, потому что все продолжается по сей день. Борт из США, борт из Милана, борт из Барселоны...
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