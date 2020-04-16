Вижити на карантині: фінансові поради

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:14
как вы думаете какой процент работающих способно работать из дома?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:21
Про рейтинг все зыбко, к тому же забрав миллион подвергнешь опасности 35-40 млн., здесь другое - просто обязали, а вот тут у нас с рейтингом, чтобы бодаться - беда.
Просто в качестве примера - у меня два соседа по подъезду один в штатах уже 27 лет живет, второй во Франции 6 лет, оба приехали отсиживаться здесь.
Опять двойные стандарты - одни ездили куда и как хотят, появляясь то на одной то на другой границе несмотря на "некий порядок, которому они обязались подчиняться", другие живущие здесь постоянно должны были сидеть на карантине, в некоторых областях жестком, без работы и думать - а что так можно было?
Это очередное разделение и дальше будет разъедать страну.
Второе - это бесконечный карантин, потому что все продолжается по сей день. Борт из США, борт из Милана, борт из Барселоны...
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