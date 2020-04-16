Вижити на карантині: фінансові поради

Додано: Пон 11 тра, 2020 20:21

hno3 написав: ruvex написав: Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира. Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира.



Я согласен, но что было делать?

1)Если не пускать, то это был бы сильный(смертельный) удар по рейтингу.

2)Платить деньги и содержать людей на территории других стран тоже не в состоянии(нет денег)

3)Удержать "Вільних Людей" в карантинных лагерях власть тоже не смогла. Я согласен, но что было делать?1)Если не пускать, то это был бы сильный(смертельный) удар по рейтингу.2)Платить деньги и содержать людей на территории других стран тоже не в состоянии(нет денег)3)Удержать "Вільних Людей" в карантинных лагерях власть тоже не смогла.

Про рейтинг все зыбко, к тому же забрав миллион подвергнешь опасности 35-40 млн., здесь другое - просто обязали, а вот тут у нас с рейтингом, чтобы бодаться - беда.Просто в качестве примера - у меня два соседа по подъезду один в штатах уже 27 лет живет, второй во Франции 6 лет, оба приехали отсиживаться здесь.Опять двойные стандарты - одни ездили куда и как хотят, появляясь то на одной то на другой границе несмотря на "некий порядок, которому они обязались подчиняться", другие живущие здесь постоянно должны были сидеть на карантине, в некоторых областях жестком, без работы и думать - а что так можно было?Это очередное разделение и дальше будет разъедать страну.Второе - это бесконечный карантин, потому что все продолжается по сей день. Борт из США, борт из Милана, борт из Барселоны...