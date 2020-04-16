Вижити на карантині: фінансові поради

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ruvex написав:Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира.
Я согласен, но что было делать? 1)Если не пускать, то это был бы сильный(смертельный) удар по рейтингу. 2)Платить деньги и содержать людей на территории других стран тоже не в состоянии(нет денег) 3)Удержать "Вільних Людей" в карантинных лагерях власть тоже не смогла.
Про рейтинг все зыбко, к тому же забрав миллион подвергнешь опасности 35-40 млн., здесь другое - просто обязали, а вот тут у нас с рейтингом, чтобы бодаться - беда. Просто в качестве примера - у меня два соседа по подъезду один в штатах уже 27 лет живет, второй во Франции 6 лет, оба приехали отсиживаться здесь. Опять двойные стандарты - одни ездили куда и как хотят, появляясь то на одной то на другой границе несмотря на "некий порядок, которому они обязались подчиняться", другие живущие здесь постоянно должны были сидеть на карантине, в некоторых областях жестком, без работы и думать - а что так можно было? Это очередное разделение и дальше будет разъедать страну. Второе - это бесконечный карантин, потому что все продолжается по сей день. Борт из США, борт из Милана, борт из Барселоны...
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ruvex написав:Если свозить потенциально зараженных со всего мира весь карантин и отпускать под честное слово - это не карантин для своей страны, а карантин для всего мира.
Я согласен, но что было делать? 1)Если не пускать, то это был бы сильный(смертельный) удар по рейтингу. 2)Платить деньги и содержать людей на территории других стран тоже не в состоянии(нет денег) 3)Удержать "Вільних Людей" в карантинных лагерях власть тоже не смогла.
Про рейтинг все зыбко, к тому же забрав миллион подвергнешь опасности 35-40 млн., здесь другое - просто обязали, а вот тут у нас с рейтингом, чтобы бодаться - беда. Просто в качестве примера - у меня два соседа по подъезду один в штатах уже 27 лет живет, второй во Франции 6 лет, оба приехали отсиживаться здесь. Опять двойные стандарты - одни ездили куда и как хотят, появляясь то на одной то на другой границе несмотря на "некий порядок, которому они обязались подчиняться", другие живущие здесь постоянно должны были сидеть на карантине, в некоторых областях жестком, без работы и думать - а что так можно было? Это очередное разделение и дальше будет разъедать страну. Второе - это бесконечный карантин, потому что все продолжается по сей день. Борт из США, борт из Милана, борт из Барселоны...
Самолёты - это мелочь. Ежедневно границу Украины пересекают до 15 000 человек. Какой смысл в таком карантине? Давно пора понять, всё равно заразятся все, и 10-15% умрёт. Остальные 85-90% будут жить с вирусом без симптомов. Естественный отбор во всей своей неотвратимости. В конце концов, лучше умереть от короны, чем от рака. https://24tv.ua/ru/domoj_specrejsami_sk ... i_n1337041
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
В Херсоне народ уже вылез, в парках полно народу, детские площадки забиты, рестораны смс шлют. Но самое опасное - маршрутки забитые ездят, с позиции логики, хотябы пускали столько человек сколько сидячих мест, а то стоячих берут, это неразумно.
Но из 160 заболевших уже 80 выздоровело, в самом Херсоне из 13 заболевших 10 выздоровевших.
Интересно как дела в Киеве и Черновецкой области, народ кучкуются?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...