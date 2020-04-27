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Заборонені заробітки: Україна
висунула ультиматум...

Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:20

Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...

Пропонуємо до обговорення:
Приходячи до тями від пандемії, фіни, поляки та інші європейці заявили, що готові оплатити літаки.

Дивися повний текст Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум європейським роботодавцям.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:56

Сколько же еще всякой швали вверху. Похоже Майдан-3 не за горами. Будет вам еще и карантин и коронавирус, всего накушаетесь.
demon0983886848
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