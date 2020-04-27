Приходячи до тями від пандемії, фіни, поляки та інші європейці заявили, що готові оплатити літаки.
Дивися повний текст Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум європейським роботодавцям.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:20
Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум європейським роботодавцям.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:56
Сколько же еще всякой швали вверху. Похоже Майдан-3 не за горами. Будет вам еще и карантин и коронавирус, всего накушаетесь.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:15
скоро всіх обхохочемся від зепредента коміка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:49
Re: Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
Я такої дурниці ще не бачив... Цікаво, що вийде у результаті
Додано: Суб 09 тра, 2020 23:25
Ультиматум - это когда требуют, а не стоят с протянутой рукой, и мешают!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Нед 10 тра, 2020 00:37
Re: Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
В статті брехня, заборонили всі пасажирські рейси, а не конкретно лише заробітчанам.
Якщо хтось хоче для себе виняток то для цього потрібна вагома підстава, а то потім біжать у посольство та вимагають їх евакуювати.
яка політична сила продукує такі фейки думаю ясно.
Додано: Нед 10 тра, 2020 11:01
Re: Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
Все просто:
- верхушка плевала на людей
- многие "зарабитчане" готовы остаться в Украине и за 10К грн работу, но в У даже таких ЗП нет, особенно на западной
- никто даже не шевелится чтобы создать хоть одно рабочее место
ЦЕЛЬ ОДНА - УРВАТЬ, даже идиоту понятно, что если будет альтернатива дома, никто никуда ехать не будет!
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:31
Вам далеко до Советского Союза, сделайте для людей очень приятное УВЯНЬТЕ. Не надо перед западом понтоваться, с колен не встаёте перед МВФ, а тут они требования выставляют. Как не крутите люди всё равно уедут, сдесь люди останутся когда вымрут динозавры как вы, а ето не скоро.
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:21
скорее бы выехали все, кто способен на хорошо оплачиваемый труд в ЕС! Нужно оставить украинских воров с носом, пусть торгуют землей и недрами, а люди себе найдут более нормальные условия
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