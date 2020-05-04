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Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:24
Сегодня посмотрел -ТРЕБУЮТСЯ - так вот как хотели до 40 лет , так и хотят, отсюда вывод - очень много лишних людей , надо дать право выехать , людей после 40 еще больше чем до 40 - работать на Украине есть кому , выпускайте людей , и с семьями пусть сваливают
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SerDem
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Додано: Нед 10 тра, 2020 18:23
Сначала наложили в штаны и назад домой всякий трипер затащили, а теперь назад раком постоять хотят. Какого члена было сюда тикать, чтобы теперь сопли пускать.
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Ratatui
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