RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Заборонені заробітки: Україна
висунула ультиматум...

Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:24

Re: Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...

Сегодня посмотрел -ТРЕБУЮТСЯ - так вот как хотели до 40 лет , так и хотят, отсюда вывод - очень много лишних людей , надо дать право выехать , людей после 40 еще больше чем до 40 - работать на Украине есть кому , выпускайте людей , и с семьями пусть сваливают
SerDem
 
Повідомлень: 95
З нами з: 09.12.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:23

Сначала наложили в штаны и назад домой всякий трипер затащили, а теперь назад раком постоять хотят. Какого члена было сюда тикать, чтобы теперь сопли пускать.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6894
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:53

Re: Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...

  Ratatui написав:Какого члена было сюда тикать, чтобы теперь сопли пускать.
сопли они нам привезли вместе с вирусом а теперь назад валят...а статья брехня полная...речь идет вообще про авиаперелеты а не конкретно заробитчан.. соевые пропагандоны уже соловья и киселя перепели соседского .. да и что то заробитчане в основном бусами да машинами едут а не авиаперелетами...
Джон
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 16.03.17
Подякував: 54 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії...
R2 » Нед 10 тра, 2020 16:38
3 175
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 тра, 2020 20:05
demon0983886848
Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних...
R2 » Нед 10 тра, 2020 16:23
0 152
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 тра, 2020 16:23
R2
Україна знижує виробництво електроенергії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 04 тра, 2020 07:06
43 1806
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 10:01
Banderlog

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9347)
10.05.2020 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.