|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:24
Re: Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
Сегодня посмотрел -ТРЕБУЮТСЯ - так вот как хотели до 40 лет , так и хотят, отсюда вывод - очень много лишних людей , надо дать право выехать , людей после 40 еще больше чем до 40 - работать на Украине есть кому , выпускайте людей , и с семьями пусть сваливают
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:23
Сначала наложили в штаны и назад домой всякий трипер затащили, а теперь назад раком постоять хотят. Какого члена было сюда тикать, чтобы теперь сопли пускать.
Додано: Нед 10 тра, 2020 19:53
Re: Заборонені заробітки: Україна висунула ультиматум...
сопли они нам привезли вместе с вирусом а теперь назад валят...а статья брехня полная...речь идет вообще про авиаперелеты а не конкретно заробитчан.. соевые пропагандоны уже соловья и киселя перепели соседского .. да и что то заробитчане в основном бусами да машинами едут а не авиаперелетами...
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:07
власти Украины в очередной раз превышают свои полномочия и нарушают законодательство Украины...
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:53
|