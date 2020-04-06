|
|
|
Економіст спрогнозував, які важливі харчові продукти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:01
Пропонуємо до обговорення:
Відповідний прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Дивися повний текст Економіст спрогнозував, які важливі харчові продукти можуть подорожчати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88155
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:01
А почему в этот раз экономист, а не эксперт? Обычно же эксперт.
-
demon0983886848
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 тра, 2020 13:06
Как обычно информация высосанная из пальца.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6893
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|