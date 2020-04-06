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Економіст спрогнозував, які
важливі харчові продукти...

Економіст спрогнозував, які важливі харчові продукти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:01

Економіст спрогнозував, які важливі харчові продукти...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дивися повний текст Економіст спрогнозував, які важливі харчові продукти можуть подорожчати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:01

А почему в этот раз экономист, а не эксперт? Обычно же эксперт.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:06

Как обычно информация высосанная из пальца.
Ratatui
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