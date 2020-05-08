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В Україні сонячними панелями
користуються понад 24...

В Україні сонячними панелями користуються понад 24...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:16

В Україні сонячними панелями користуються понад 24...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Дивися повний текст В Україні сонячними панелями користуються понад 24 тисячі домогосподарств.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:16

надо срочно запретить, а то у рыжего таракана доходы упадут.
demon0983886848
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