Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
Дивися повний текст В Україні сонячними панелями користуються понад 24 тисячі домогосподарств.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 19:16
В Україні сонячними панелями користуються понад 24...
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Дивися повний текст В Україні сонячними панелями користуються понад 24 тисячі домогосподарств.
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:34
Рыжий таракан давно построил свои солнечные на юге. но просто они зимой почти ничего не вырабатывают, да и даже когда просто тучи сильно уменьшается выработка плюс невозможность планирования выработки делает это всё очень сомнительным мероприятием, способным существовать только в условиях сумасшедших гос. дотаций за счёт других потребителей.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:00
Вот же бред. Они могут посчитать только тех, кто на зелёном тарифе, а не всех, кто "обеспечивает свои потребности в электроэнергии". Вот у меня например панели стоят, но никому ничего я не сообщал.
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