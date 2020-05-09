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В Україні сонячними панелями
користуються понад 24...

В Україні сонячними панелями користуються понад 24...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:16

В Україні сонячними панелями користуються понад 24...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Дивися повний текст В Україні сонячними панелями користуються понад 24 тисячі домогосподарств.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:16

надо срочно запретить, а то у рыжего таракана доходы упадут.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:34

Рыжий таракан давно построил свои солнечные на юге. но просто они зимой почти ничего не вырабатывают, да и даже когда просто тучи сильно уменьшается выработка плюс невозможность планирования выработки делает это всё очень сомнительным мероприятием, способным существовать только в условиях сумасшедших гос. дотаций за счёт других потребителей.
alex_t_1467
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:00

Вот же бред. Они могут посчитать только тех, кто на зелёном тарифе, а не всех, кто "обеспечивает свои потребности в электроэнергии". Вот у меня например панели стоят, но никому ничего я не сообщал.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:24

Re: В Україні сонячними панелями користуються понад 24...

"618 МВт"... Извините, в какой период года, в какое время суток, при какой облачности и силе ветра? Или опять средняя температура тела у пациентов в больнице и морге?
Vovick
 
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