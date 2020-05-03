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Статки найбагатшого європейця
скоротилися через пандемію...

Статки найбагатшого європейця скоротилися через пандемію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:28

Статки найбагатшого європейця скоротилися через пандемію...

Пропонуємо до обговорення:
Французький мільярдер, президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно через пандемію коронавірусу втратив більше $30 млрд статків.

Дивися повний текст Статки найбагатшого європейця скоротилися через пандемію коронавірусу на $30 млрд.
R2
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