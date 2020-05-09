Підвищення стосуватиметься тих, хто зараз отримує мінімальну пенсію.
Дивися повний текст В Україні проіндексують пенсії ще двічі у 2020-му: названо дати і суми.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:20
В Україні проіндексують пенсії ще двічі у 2020-му:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні проіндексують пенсії ще двічі у 2020-му: названо дати і суми.
Додано: Нед 10 тра, 2020 10:28
Конечно же депутаты и судьи баловни судьбы!
Себя любимых обижать нельзя!
Просидели в теплых креслах с чемоданами взяток и н красиво на пенсию вышли.
Этих упырей нужно на минималку выгонять и пусть бутылки собирают на помойках!
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