RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні проіндексують
пенсії ще двічі у 2020-му:...

В Україні проіндексують пенсії ще двічі у 2020-му:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:20

В Україні проіндексують пенсії ще двічі у 2020-му:...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення стосуватиметься тих, хто зараз отримує мінімальну пенсію.

Дивися повний текст В Україні проіндексують пенсії ще двічі у 2020-му: названо дати і суми.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88153
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:28

Конечно же депутаты и судьи баловни судьбы!
Себя любимых обижать нельзя!
Просидели в теплых креслах с чемоданами взяток и н красиво на пенсию вышли.
Этих упырей нужно на минималку выгонять и пусть бутылки собирают на помойках!
amorroma_amorroma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 11.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири... 1, 2
R2 » П'ят 08 тра, 2020 22:29
14 1026
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 тра, 2020 10:09
freeze
В Україні сонячними панелями користуються понад 24...
R2 » Суб 09 тра, 2020 19:16
3 311
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 22:00
N0mad
Банківська система в Україні надліквідна - Смолій
R2 » П'ят 08 тра, 2020 18:40
2 540
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 12:33
hazanovich_alexey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.