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Доходи населення зростуть
на 8% через "карантинні"...

Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:49

Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"...

Пропонуємо до обговорення:
Соціальні виплати, що призначаються громадянам під час карантину, призведуть до зростання доходів населення в середньому на 8%.

Дивися повний текст Доходи населення зростуть на 8% через \"карантинні\" соцвиплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:49

Что за бред? Как могут вырости доходы, если не получаешь зарплату? Ведь социальные выплаты и до прожиточного уровня не дотягивают!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:22

ого-го, о це так пропаганда! гарні учні підросли у нас за останній рік...
ruslan42212
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