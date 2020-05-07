Соціальні виплати, що призначаються громадянам під час карантину, призведуть до зростання доходів населення в середньому на 8%.
Дивися повний текст Доходи населення зростуть на 8% через \"карантинні\" соцвиплати.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:49
Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи населення зростуть на 8% через \"карантинні\" соцвиплати.
Додано: Нед 10 тра, 2020 10:49
Что за бред? Как могут вырости доходы, если не получаешь зарплату? Ведь социальные выплаты и до прожиточного уровня не дотягивают!
Додано: Нед 10 тра, 2020 11:22
ого-го, о це так пропаганда! гарні учні підросли у нас за останній рік...
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