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Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"...
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:49
Пропонуємо до обговорення:
Соціальні виплати, що призначаються громадянам під час карантину, призведуть до зростання доходів населення в середньому на 8%.
Дивися повний текст Доходи населення зростуть на 8% через \"карантинні\" соцвиплати
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R2
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:49
Что за бред? Как могут вырости доходы, если не получаешь зарплату? Ведь социальные выплаты и до прожиточного уровня не дотягивают!
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zloy_ukr
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:22
ого-го, о це так пропаганда! гарні учні підросли у нас за останній рік...
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ruslan42212
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Додано: Нед 10 тра, 2020 12:18
Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат. МАТЕРЬ БОЖЬЯ, такую БРЕДЯТИНУ только у нас могут написать. Что- бы у вас были такие доходы.
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vovan_62
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Додано: Нед 10 тра, 2020 12:39
Да... Рекордный по глупости заголовок.
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hilgurt
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:13
Согласен с предыдущими комментами.
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RomanTik
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:20
Где находят идиотов пишущих такие статьи?
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LOKY
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:21
R2 написав:
Соціальні виплати, що призначаються громадянам під час карантину, призведуть до зростання доходів населення в середньому на 8%.
У меня была надежда, что на сайте работают специалисты, а такой заголовок появился из-за того, в отчете НБУ что-то нечетко сформулировано. Специально скачал это отчет. Там написано
У ІІ кварталі 2020 року менші доходи від оплати праці будуть частково компенсовані збільшенням соціальних допомо
Однак у цілому в ІІ кварталі показники номінальних та реальних наявних доходівнаселення погіршаться.
Так что заголовок - исключительно результат "творчества" журналистов сайта
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PasserBy
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Додано: Нед 10 тра, 2020 18:20
Первая страна в мире, где уровень жизни поднялся благодаря пандемии))
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kol61
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:23
нужно цены поднимать
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golllmax
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