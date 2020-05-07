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Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:51
кто-то верит в подобный бред?...
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