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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 02:14
Тракторист Исходя из того, что люди, имеющие хоть одну извилину в мозгу и одну трудоспособную руку, уже давно уехали, а мужики до 60-ти редко доживают. Имеем на улицах подавляющее большинство бабулек весьма преклонного возраста, которые не только верят, но и в очередной раз проголосуют за красавчика-звезду комедийных шоу и телесериалов.
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