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Доходи населення зростуть
на 8% через "карантинні"...

Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:51

кто-то верит в подобный бред?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:14

Тракторист Исходя из того, что люди, имеющие хоть одну извилину в мозгу и одну трудоспособную руку, уже давно уехали, а мужики до 60-ти редко доживают. Имеем на улицах подавляющее большинство бабулек весьма преклонного возраста, которые не только верят, но и в очередной раз проголосуют за красавчика-звезду комедийных шоу и телесериалов.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:15

  zloy_ukr написав:Что за бред? Как могут вырости доходы, если не получаешь зарплату? Ведь социальные выплаты и до прожиточного уровня не дотягивают!

Типичное журналажеское говно, чему тут удивляться. Каждое первое СМИ такое выдает "в эфир".
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:44

Говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают горячую воду. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
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